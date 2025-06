Atuações do Palmeiras contra o Al Ahly: Flaco López entra e decide

WEVERTON - Pouco foi testado. Com exceção de uma saída confusa, em que desviou a bola para dentro da própria área, não comprometeu. No fim, fez defesas simples em "blitz" do Al Ahly. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon