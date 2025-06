Atuações do Botafogo contra o Sounders: só Jesus na causa!

JESUS - Imprescindível. Armou, saiu da área, gerou oportunidades de gol. Bem posicionado, ganhou da zaga do Seattle e testou com estilo para ampliar o score. Infelizmente a bola pegou acidentavelmente nele no gol dos caras. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Santi - NOTA: 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo