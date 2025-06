Atuações do Internacional contra o Atlético: Derrota e o time entra no Z4

AGUIRRE – Começou puxando alguns ataques, mas aos pouco passou a ficar mais preso, pois Dudu e Rony caíram pelo seu setor e ainda havia a presença ativa de Rubens. Com isso, passou sufoco e o gol do Atlético no primeiro tempo foi pelo seu setor. NOTA: 5,5. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional