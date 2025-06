Atuações do Vasco contra o São Paulo: desfile de ‘Dinizismo’ no Morumbis e vitória tranquila

LÉO JARDIM - Precisou jogar um pouco mais adiantado para evitar a bola longa são-paulina. E deu conta do recado. Mas deixou para trabalhar, de fato, no segundo tempo, quando fez duas boas defesas. Ainda precisou consertar recuo assustador de Lucas Freitas. Sem culpa no gol do São Paulo já nos acréscimos. NOTA 6,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco