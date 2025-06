Atuações do Santos contra o Fortaleza: Rollheiser decide para o Peixe

GABRIEL BRAZÃO - Mais uma atuação de altíssimo nível do goleiro do Santos. Fez defesas importantes em todos os momentos do jogo, incluindo antes do Peixe abrir o marcador e antes do gol da vitória. Quase pegou os dois pênaltis. NOTA 8,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.