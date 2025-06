Atuações do Brasil contra o Paraguai: ‘centroavante’ Vini Jr carimba o Brasil na Copa!

TÉC. CARLO ANCELOTTI - Escalou a Seleção com jogadores que não guardaram posição no ataque. Com ampla posse, a equipe brasileira variou bastante as jogadas para superar o ferrolho paraguaio. Quando perdia a bola, a equipe exercia forte marcação até retomar a posse. Faltou apenas um pouco mais de capricho para aproveitar as ótimas jogadas que culminavam nos cruzamentos. NOTA 7,5 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF Foto: Rafael Ribeiro / CBF