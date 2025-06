Atuações do Cruzeiro contra o Palmeiras:Belo jogo coletivo e Kaio Jorge letal

TÉCNICO: LEONARDO JARDIM – Seu time teve um início de jogo promissor, abrindo 2 a 0 e quase ampliando antes do intervalo. No segundo tempo, o Palmeiras encaixou o jogo e a vitória chegou a ficar em risco, mas ela veio com o 2 a 1. As substituições alteraram pouco o time, mas a verdade é que o seu Cruzeiro vive uma grande fase, e isso tem muito do dedo e da liderança do treinador. NOTA 7,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro