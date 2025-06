Atuações do Palmeiras contra o Cruzeiro: Bom segundo tempo na derrota

ESTÊVÃO – Neste que foi seu último jogo com a camisa do Palmeiras em solo brasileiro, fez um segundo tempo melhor do que o primeiro, já que nos 45 minutos iniciais acabou anulado por Kaiki. E quando saiu do setor direita, não se deu bem diante dos marcadores do Cruzeiro. Fez uma falta feia por trás e levou amarelo. NOTA 5,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras