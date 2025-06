Atuações do Santos contra o Botafogo: bom jogo, derrota e Ney expulso

ESCOBAR – Jogou improvisado pela lateral esquerda. Perdeu várias disputas para Allan e Alex Telles, parando-os algumas vezes com virilidade e sendo advertido com cartão amarelo. Foi menos ao ataque do que Souza. Numa das vezes em que apareceu, recebeu um passe de ouro de Rollheiser, livre na área, e perdeu a melhor oportunidade do Santos no primeiro tempo. NOTA 5,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC Foto: Raul Baretta/ Santos FC