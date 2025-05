Atuações do Flamengo contra o Táchira: Leo Pereira e Rossi evitam vexame

LEO ORTIZ – Foi um dos que mais tocou na bola, já que o Táchira se fechava com todos os jogadores atrás e a bola sempre voltava para ele. No entanto, não arriscou lançamentos ou infiltrações. Na defesa, teve pouco trabalho no primeiro tempo, mas salvou um gol certo no segundo, se antecipando com um carrinho decisivo. NOTA: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo