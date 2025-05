Atuações do Palmeiras contra o Sporting Cristal: Performance de gala na despedida de Estêvão

ESTÊVÃO - Era a noite do craque. Foi muito acionado pelo lado esquerdo, conseguiu criar grandes oportunidades e brilhou ao marcar um golaço. Depois apareceu bem em toda a jogada do segundo gol, no qual deu assistência, e ainda deu mais uma, anulada pelo VAR. Uma despedida no nível do sua habilidade. Nota: 8 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras