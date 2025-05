Atuações do Internacional contra o Bahia: Borré fez a diferença

BRUNO HENRIQUE - Estava muito mal no jogo, sem criatividade e com um primeiro tempo para esquecer. Mas fez excelente jogada ando assistência para o gol de Vitinho, o que salvou a sua performance. Saiu aos 19 do segundo tempo para a entrada de Thiago Maia NOTA 5,5. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional