Atuações do Flamengo contra o Palmeiras: Rossi fecha o gol e Arrasca decide

TÉCNICO – FILIPE LUÍS – Seu time trocou muita bola, mas não ofereceu perigo algum ao Palmeiras no primeiro tempo, já que não conseguiu sair da marcação do Verdão. E viu a equipe ter a sorte de não levar gol graças a Rossi, no lance do pênalti. Mas corrigiu o time no intervalo e o levou à vitória. E as substituições surtiram efeito. Nota: 7,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo