Atuações do Santos contra o CRB: Jogo fraco e eliminação justa

GABRIEL BRAZÃO - Se o jogo não acabou no tempo regulamentar, o goleiro foi um dos responsáveis. Apareceu bem na primeira etapa, com duas defesas cruciais, e fez um milagre no segundo tempo. Ainda conseguiu defender uma cobrança nas penalidades, mas não contou com o auxílio dos seus companheiros. Nota: 7,5 - Foto: Raul Baretta/Santos FC Foto: Raul Baretta/Santos FC