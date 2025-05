Atuações do Botafogo contra o Capital: só os uruguaios queriam jogar bola

ELIAS - Errou um passe simples no ataque e ligou o contra-ataque no 1 a 0. Teve, assim, sua participação em um gol. Mas em jogadas de ataque do Botafogo só atrapalhou. Não demomnstrou muita intimidade com a bola. Saiu para a entrada de Rwan - NOTA: ZERO - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo