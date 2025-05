Atuações do Cruzeiro contra o Vila Nova: Eduardo brilha e Raposa avança às oitavas da Copa do Brasil

TÉC: LEONARDO JARDIM - Chegou ao oitavo jogo de invencibilidade sob o comando do Cruzeiro, somando todas as competições, e o time fez mais uma boa partida. A equipe suportou a pressão do Vila Nova e, no momento certo, matou o jogo no Serra Dourada. As alterações ajudaram o time e Bolasie, que saiu do banco, deu assistência para o segundo gol de Eduardo. NOTA 7,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro