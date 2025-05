Atuações do Atlético contra o Maringá: Base classifica o Galo na Copa do Brasil

MARINGÁ: Não repetiu a boa atuação do jogo inicial, a marcação individual, cada jogador no seu, foi facilmente batida pelo Atlético. Com o placar em 1 a 0, já parecia entregue no gol e depois foi goleado. Se despede da Copa do Brasil sem dar perigo ao rival. Foto: Júnior Messias / MFC Foto: Foto: Júnior Messias / MFC