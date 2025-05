Atuações do Fluminense contra Aparecidense: Samuel Xavier e Ganso são destaques em vitória

EVERALDO - Errou muito no início da partida, mas cresceu de produção junto com o time todo no decorrer do jogo. Mostrou oportunismo para marcar o gol que colocou o Fluminense em vantagem no apagar das luzes do primeiro tempo. NOTA: 6,0 - Foto: Divulgação/Fluminense FC Foto: Divulgação/Fluminense FC