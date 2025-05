Atuações do São Paulo contra o Náutico: experiência e juventude fazem a diferença nos Aflitos

NÁUTICO - O Timbu sai do confronto com a cabeça erguida. Assim como no jogo do Morumbis, mostrou ser uma equipe muito aguerrida. O gol no início e a expulsão antes do dez minutos brecaram um pouco do ânimo, mas o Náutico conseguiu equilibrar a partida, criar oportunidades e deixar uma boa impressão para a sequência da Série C. Nota: 6 - Foto: Gabriel França/Náutico Foto: Gabriel França/Náutico