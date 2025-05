Atuações do Vasco contra o Operário-PR: Léo Jardim é decisivo e garante classificação

FERNANDO DINIZ - O Vasco controlou as ações no primeiro tempo, criou boas situações e saiu na frente do placar. No segundo tempo, sentiu o desgaste e deu muito campo para o Operário-PR. O treinador acertou nas mudanças e retomou o controle, mas o time vacilou no último minuto e sofreu mais do que deveria para se classificar. Mesmo assim, ainda criou boas situações para vencer no tempo normal, mas o goleiro Elias, que falhou no gol de Rayan, fez boas defesas. NOTA: 6,0 - Foto: Divulgação/Vasco Foto: Divulgação/Vasco