Atuações do Atlético contra o Cruzeiro: Lyanco em noite de gala

RUBENS – No início, foi o jogador que mais buscou, em jogadas individuais, levar o time ao ataque. Com a saída de Arana, antes dos 20 minutos, foi para a lateral e virou defensor, fechando espaços para evitar as investidas do Cruzeiro. NOTA 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro