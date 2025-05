Atuações do Cruzeiro contra o Atlético: bela atuação coletiva. Mas faltou o gol

MATHEUS PEREIRA – No primeiro tempo, fez um jogo de qualidade, distribuindo as bolas e encontrando companheiros bem colocados. Caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas foi muito aplicado, ajudando até na marcação. NOTA: 7,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro