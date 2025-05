Atuações do Palmeiras contra o Bragantino: Maurício mudou o jogo

GIAY – Ficou preso na defesa, já que Vinicius, o jogador mais perigoso do Bragantino, atuou quase sempre pelo seu setor. Perdeu alguns duelos contra o atacante, como no lance do gol de Gabriel. Porém, compensou ao salvar um gol certo no segundo tempo. Com isso, apareceu pouco no ataque. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras