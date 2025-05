Atuações do Botafogo contra o Flamengo: sem ferimentos no anfiteatro

RWAN - Chutou longe a melhor chance do Botafogo nos 45 minutos iniciais e ficou muito colado a Jesus. Movimentou-se pouco para a exigência do clássico. Enfim, atrapalhou mais do que ajudou e não ganhou uma da zaga rubro-negra. Muito abaixo. Saiu, na etapa final, para a entrada de Nathan - NOTA: 2,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo