Atuações do Corinthians contra o Santos: Martínez e Yuri Alberto, os caras

IGOR CORONADO – Com os companheiros de meio pouco criativos, tentou fazer a diferença recuando para armar, mas teve dificuldades para sair da boa marcação do Santos. Cobrou uma falta com muito perigo no primeiro tempo — quase gol do Timão. No segundo tempo, caindo mais pela esquerda, cresceu. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians