Atuações do Grêmio contra o São Paulo: Dodi foi o melhor

WAGNER LEONARDO – Mais uma vez mostrou futebol superior ao do companheiro Jemerson. Mas também deu mole no lance do gol de Arboleda. Bom nas antecipações. Teve a chance de empatar o jogo no último lance do jogo. Perdeu. NOTA 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio