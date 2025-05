Atuações do São Paulo contra o Grêmio: vitória grande brilho, mas merecida

PABLO MAIA – Substituiu o lesionado Marcos Antônio logo aos oito minutos de jogo. Foi muito infeliz ao perder a bola no ataque no lance do gol gremista no primeiro tempo. Zubeldía o sacou no intervalo, dando vaga para Lucca. NOTA 5,0. Foto:Paulo Pinto / saopaulofc.net Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net