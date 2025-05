Atuações do Vasco contra o Fortaleza: É pra ser aplaudido de pé

VEGETTI – No primeiro tempo, uma boa jogada quando saiu da área. Mas, dentro dela, pouco conseguiu. Não recebeu bolas aéreas para finalizar de cabeça e, quando teve a bola no pé, não conseguiu sucesso. Mas aí veio o segundo tempo e, antes do primeiro minuto, estava no lugar certo para fazer 2 a 0. Depois, no lugar certo para fazer o terceiro. Chegou aos 50 gols pelo Vasco, é o artilheiro do Brasil em 2025 (17 gols) e o artilheiro da Série A ao lado de Arrascaeta (7 gols). Com ele é bola na rede Foto: Matheus Lima/Vasco