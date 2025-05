Atuações do Flamengo contra a LDU: Luiz Araújo decisivo

ALEX SANDRO– Um dos que destoaram negativamente no primeiro tempo. Um erro de passe seu gerou a primeira chance de perigo da LDU. Também falhou na marcação em outro lance que assustou. Cresceu muito no segundo tempo quando passou a ser a melhor opção de apoio pela esquerda e fez uma jogada espetacular no lance do segundo gol do Flamengo NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo