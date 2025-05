Atuações do São Paulo contra o Libertad: Tricolor se impõe mesmo com um a menos, mas mostra dificuldades na defesa

LUIS ZUBELDÍA - O treinador teve que se dividir entre forçar o time em busca do resultado e tentar dar um controle muscular. Teve a dificuldade da expulsão de Alisson no começo do jogo, mas conseguiu manter o volume alto e criou mais oportunidades. Acabou pecando um pouco nas alterações, mas foi premiado com o brilho do gol do jovem Lucca, uma aposta sua para a reta final. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC