Atuações do Fluminense contra o Unión-CHI: Árias e Samuel Xavier sobram

SAMUEL XAVIER – Apareceu bastante no apoio, aproveitando que o Unión Española estava recuado. Passou a atuar quase como ponta quando os chilenos ficaram com um a menos. Fez boa parceria com Árias. Na defesa, deu espaços para Aránguiz, que criou jogadas perigosas às suas costas. No segundo tempo, virou de vez um ponta direita. Apareceu na jogada do primeiro gol e fez o segundo. Ao lado de Árias, o melhor do Flu. NOTA 7,5. Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves Foto: Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves