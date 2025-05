Atuações do Grêmio contra o Godoy Cruz: Pouco destaque neste 1 a 1

IGOR SERROTE – Entrou aos 40 do 1º tempo na vaga do machucado João Pedro e iniciou muito afobado, perdendo bolas fáceis na defesa e sendo ineficaz no apoio. No início do segundo tempo, caiu de mau jeito e saiu com suspeita de fratura no braço esquerdo. NOTA: 4,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio