Atuações do Atlético-MG contra o Fluminense: Júnior Santos e Igor saem do banco e brilham

JUNIOR ALONSO: Teve falhas na marcação e encontrou dificuldades para conter alguns avanços dos atacantes do Fluminense. No entanto, com a bola, diferentemente do seu companheiro, cometeu poucos erros. Não teve culpa em nenhum dos gols do adversário. NOTA: 6,0 Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético