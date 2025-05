Atuações do Palmeiras contra o São Paulo: Vitor Roque marca no fim e salva jogo volumoso do Alviverde

RICHARD RÍOS - O colombiano foi uma das principais peças ao longo do primeiro tempo. Se movimentou bem, teve chances no campo de ataque, mas faltou ter decisões melhores no último toque. No segundo tempo voltou de forma mais tímida e acabou sendo substituído. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras