Atuações do Fluminense contra o Atlético: ataque deixa a desejar

TÉCNICO: RENATO GAÚCHO – Sua estratégia era clara: fechar os espaços, anulando a criação do Galo, especialmente com Scarpa e as flutuações de Hulk. No ataque, no entanto, seu time teve muita dificuldade para sair jogando, dependendo de Árias ou de eventuais investidas de Samuel Xavier. No segundo tempo, o time achou dois gols, mas foi ainda mais fechado. Mas isso deu a chance para o Atlético pressionar e virar o jogo. Substituiu mal. NOTA: 5,0. Foto: Divulgação Fluminense Foto: Divulgação Fluminense