Atuações do Cruzeiro contra o Sport: Matheus Pereira brilha e comanda goleada

KAIO JORGE - Muito participativo no ataque, acreditando em todas as jogadas e teve boas oportunidades de balançar as redes. Cabeceou uma bola na trave, marcou o segundo gol e deu assistência para o terceiro, de Matheus Pereira. Saiu aos 16 minutos do segundo tempo para entrada do Gabigol. - Nota: 8,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro