Atuações do Flamengo contra o Bahia: Arrascaeta e Michael brilham, e Gerson é expulso

FILIPE LUÍS - O Flamengo começou muito bem, pressionando e dificultando a saída de bola do Bahia. Assim chegou ao gol com Arrascaeta e quase marcou mais duas vezes, com o próprio uruguaio e com Léo Ortiz, que acertou o travessão. Já na etapa final, a intensidade diminuiu e o time quase não criou. No fim, sofreu mais do que deveria por causa da expulsão do Gerson. NOTA: 6,0 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo