Atuações do Corinthians contra o Mirassol: Segundo tempo terrível custa a vitória

Mirassol: Conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro de forma heroica. Depois de sair atrás do placar, voltou com outro ritmo no segundo tempo e conseguiu a virada, saindo do Maião com três pontos e um triunfo muito justo - Nota: 6,0 - Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol Foto: Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol