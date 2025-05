Atuações do Vasco contra o Vitória: vantagem numérica não impede virada e novo vexame

PUMA RODRÍGUEZ - Até a expulsão de Matheuzinho, vinha tendo trabalho com as investidas de Osvaldo. No entanto, não deixou o atacante do Leão ser efetivo. Nas chegadas ao ataque, tentou jogadas com Rayan, alguns cruzamentos e até finalizações. Falhou na marcação do segundo gol do Vitória. Nota: 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco