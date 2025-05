Atuações do Fluminense contra o San José: Tricolor cresce na segunda etapa, mas sai com a derrota na altitude

ALEXANDRE MENDES - Substituindo Renato Gaúcho, teve um pouco de dificuldade ao longo da primeira etapa. Depois, acertou na segunda etapa e mostrou uma equipe que estava com vontade de vencer. No fim, mesmo com a derrota, o Fluminense terminou com mais posse de bola e deixou um recado positivo da partida em La Paz. Nota: 6 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense