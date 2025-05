Atuações do Palmeiras contra o Cerro: 2 a 0 e vaga para as oitavas garantida

VITOR ROQUE - Sem muita participação no primeiro tempo, quando teve uma grande oportunidade de ampliar o placar, perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro, após sair em contra-ataque. Na segunda etapa, parece que voltou sem segurança no ataque, mas ajudou na defesa. Porém, no apagar das luzes, fechou a conta no Paraguai. Após lançamento de Paulinho, driblou a marcação para balançar as redes. NOTA: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon