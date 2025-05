Atuações do Cruzeiro contra o Mushuc Runa: empate confirma eliminação na Sul-Americana

KAUÃ PRATES - Falhou no gol do Mushuc Runa. Tentou dominar um cruzamento dentro da área, errou e entregou a bola no pé do adversário. O jovem demonstrou insegurança na bola aérea e foi pouco efetivo no ataque. NOTA: 4,0 - Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro