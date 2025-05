Atuações do Grêmio contra o Atlético Grau: Tricolor tem atuação fraca em Lima e fica no empate

ALYSSON - Em meio a uma partida mais fraca do ataque, conseguiu se destacar. O jovem jogador apareceu bem pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, onde tentou fazer o jogo fluir mais. No segundo tempo acabou diminuindo sua efetividade e participou pouco do jogo. Nota: 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA