Atuações do São Paulo contra o Alianza: André Silva decide

ENZO DÍAZ – Jogou como o ala pela esquerda neste esquema 3-6-1 e o fez com eficácia, conseguindo trocar bons passes com Ferreirinha e lançamentos que levaram perigo à defesa do Alianza. Iniciou a jogada do gol anulado de Ferreirinha e cobrou a falta na cabeça de Alan Franco que morreu na trave. NOTA 7,0. Foto: Rubens Chiri Foto: Rubens Chiri