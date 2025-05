Atuações do Atlético contra o Juventude: Scarpa marca e Galo abusa em chances desperdiçadas

CUCA - O treinador do Galo conseguiu uma boa formação no meio de campo, com uma atuação mais ofensiva. Sofreu com a falta de opções no banco, que retardou as alterações e que permitiu uma pressão do adversário. Nota: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Foto: Pedro Souza/Atlético-MG