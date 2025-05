Atuações do Botafogo contra o Bahia: bando alvinegro irrita novamente

DAVID RICARDO - O defensor mais sóbrio do Botafogo. Afastou ataques do Tricolor e saiu-se bem no jogo aéreo. Não deu sopa ao azar. Bem acima de Jair na noite deste sábado. No entanto, no fim, também deu uma bobeada - NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo