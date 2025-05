Atuações do Corinthians contra o Internacional: Yuri Alberto, o carrasco da virada

CARRILLO - Mudou da água para o vinho. Falhou em passe na saída de bola corintiana e, no lance seguinte, chegou atrasado no cruzamento que resultou no gol de Thiago Maia. Mas cresceu no segundo tempo, com destaque para a excelência nos cruzamentos. Em um deles, Depay teve gol anulado corretamente. NOTA 7,0 - Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians