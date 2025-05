Atuações do São Paulo contra o Sport: poucos destaques neste 0 a 0

MATHEUS ALVES – Fez uma partida muito abaixo do esperado, com pouca efetividade na criação. Com Alisson e Bobadilla mais recuados, deveria ter se aproximado mais dos atacantes, mas não o fez com qualidade. Seguiu no segundo tempo sem fazer muita coisa e acabou substituído aos 19 do segundo tempo para a entrada de Luciano Nota: 5,0. Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.