Atuações do Cruzeiro contra o Vila Nova: Kaio Jorge é destaque em vitória

LEONARDO JARDIM - O Cruzeiro dominou o jogo do início ao fim. No primeiro tempo, empilhou chances e fez o resultado com uma grande atuação ofensiva. Já na etapa final, administrou o resultado e diminuiu o ritmo, mas sem perder o controle do jogo. NOTA: 7,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro