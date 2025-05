Atuações do Santos contra o CRB: Brazão evita vexame na Vila

LEO GODOY - Substituiu Aderlan aos 19 minutos do 2º tempo. Travou batalha ferrenha com David da Hora, levando a melhor na maioria das vezes. Logo foi amarelado e, no último lance do jogo, expulso por falta dura, mas salvando o que poderia ser o gol da vitória do CRB. NOTA 5,0. Foto: Raul Baretta/ Santos Foto: Raul Baretta/ Santos